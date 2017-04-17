Президент: «В Азербайджане может быть создана крупная рыбная промышленность»

2017-04-17 18:30 | www.apa.az | 3

«У рыбоводства в Азербайджане большие перспективы».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«К сожалению, и раньше этой сфере не уделялось особое внимание. В наших реках, в Каспии много рыбы. Мы увеличиваем количество рыбы, разводим ее и в Азербайджане может быть создана рыбная промышленность. Тем самым полностью будет обеспечен как внутренний рынок, так и может быть большой экспортный потенциал», -подчеркнул президент.