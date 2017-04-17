Обсуждена демаркация границы между Азербайджаном и Россией

2017-04-17 13:45 | www.oxu.az | 2

3-17 апреля в Баку состоялось четвертое заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел, председатель государственной Комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, делегацию Российской Федерации возглавил Вадим Викторович Постнов - руководитель российской делегации в Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

По итогам заседания был подписан Протокол четвертого заседания Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, к которому в качестве приложений был разработаны и утверждены План работ Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год, а также Инструкция о порядке составления Протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Очередное заседание Совместной комиссии планируется провести в Москве в третьем квартале 2017 года.

A.M.