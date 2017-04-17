Президент: Бренд «Made in Azerbaijan» пользуется успехом в мире

2017-04-17 13:50 | www.oxu.az | 2

Бренд «Made in Azerbaijan» уже пользуется успехом в мире. Конечно, организованные государством выставки и участие предпринимателей на них приводит к прекрасным результатам. По имеющейся у меня информации, на некоторых выставках уже подписаны и контракты.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Я уже отметил, что выдаются кредиты, фермеры освобождены от всех налогов, кроме налога на землю. Однако предпринимателям нужна дополнительная поддержка, чтобы они могли поставлять свою продукцию на иностранные рынки. Это приносит валюту в страну. Поэтому на этих выставках мы начали расширять свое участие. Несколько экспортных миссий были командированы за рубеж. Мы решили создать в некоторых странах торговые дома Азербайджана», - сказал президент.

A.M.