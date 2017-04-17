Глава МИД Ирана посетит Грузию

2017-04-17 17:31 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Грузию 17 апреля с двухдневным официальным визитом, передает SPUTNIK Грузия co ссылкой на сайт МИД Грузии.

Глава МИД Ирана проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, со своим грузинской коллегой Михаилом Джанелидзе и с министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария. Джанелидзе примет своего коллегу в министерстве иностранных дел Грузии, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран сделают заявление для прессы.

В рамках визита состоится и грузино-иранский бизнес-форум, который откроют министр иностранных дел Ирана и министр экономики Грузии.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.