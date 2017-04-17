Назначен новый начальник отдела пресс-службы МВД

2017-04-17 18:39 | www.apa.az | 3

Назначен новый начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Согласно приказу, начальник информационного отдела, лейтенант-полковник полиции Ильхам Бабаев освобожден от занимаемой должности и назначен начальном отдела СМИ и связей с общественностью.

Напомним, ранее эту должность занимал полковник-лейтенант полиции Орхан Мансурзаде. Начальник пресс-службы МВД Садиг Гезалов был отправлен на пенсию, вместо него эту должность занял бывший замначальника пресс-службы, полковник полиции Эхсан Захидов. Должность заместителя начальника теперь занимает О.Мансурзаде.