Назначен новый начальник отдела пресс-службы МВД
2017-04-17 18:39 | www.apa.az | 3
Назначен новый начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.
Согласно приказу, начальник информационного отдела, лейтенант-полковник полиции Ильхам Бабаев освобожден от занимаемой должности и назначен начальном отдела СМИ и связей с общественностью.
Напомним, ранее эту должность занимал полковник-лейтенант полиции Орхан Мансурзаде. Начальник пресс-службы МВД Садиг Гезалов был отправлен на пенсию, вместо него эту должность занял бывший замначальника пресс-службы, полковник полиции Эхсан Захидов. Должность заместителя начальника теперь занимает О.Мансурзаде.