Президент: «Крупные мировые торговые сети должны быть приглашены в Азербайджан»

2017-04-17 18:42 | www.apa.az | 3

«Мы должны наладить деловое сотрудничество с крупными торговыми сетями на приоритетных для страны экспортных рынках».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Их названия известны. Необходимо пригласить их в Азербайджан, продемонстрировать наши возможности, организовать поездки в наши основные, передовые предприятия. Пусть приедут и увидят своими глазами, что тут есть большой потенциал и наша продукция конкурентоспособная. Конечно, я в ходе встреч со своими коллегами, главами государств и правительств других стран, постоянно поднимаю этот вопрос. Потому что наш торговый оборот должен вырасти и товары должны выйти на рынки этих стран. Конечно, оказывается политическая поддержка, но мы должны работать на различных уровнях, и, повторяю, самым лучшим путем является наладить отношения с крупными торговыми сетями и пригласить их в Азербайджан», - сказал президент.