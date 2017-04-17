Тегеран раскритиковал Великобританию за запрет на покупку уранового топлива

2017-04-17 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Тегеран раскритиковал Великобританию за то, что она ввела запрет для Исламской Республики на покупку ядерного материала - желтого кека (урановый концентрат) у Казахстана, сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Иран по условиям Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA) имеет право на покупку природного урана или желтого кека. Однако для этого необходимо получить одобрение Совместной комиссии, группы представителей из России, Великобритании, Китая, Франции, Германии, США и ЕС.

Гассеми сказал, что голосование Великобритании против разрешения на закупку Ираном желтого кека противоречит его обязательствам по ядерной сделке.

«Мы надеемся, что Великобритания вернется к своим обязательствам в рамках JCPOA .... Они действовали вопреки JCPOA », - сказал Гассеми.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)