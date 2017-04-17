В Москве в ДТП погиб сын бизнесмена – ВИДЕО

2017-04-17 14:17 | www.oxu.az | 2

В Москве автомобиль Maserati врезался в фонарный столб и сгорел. Погиб водитель.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Россия 24, машина принадлежала Артуру Моисееву, 26 лет, сыну московского бизнесмена.

ДТП произошло сегодня днём на Ростовской набережной. Maserati на высокой скорости врезался в фонарный столб. Сразу начался пожар.

«РЕН ТВ» сообщает, что водитель не справился с управлением на высокой скорости и мокрой дороге. По данным телекомпании, молодой человек, который был владельцем машины, постоянно ездил на высокой скорости и писал в соцсетях, что в поездках его сопровождает кот.

Федеральные СМИ сообщают, что погиб владелец машины Артур Моисеев, отец которого является бизнесменом и занимается торговлей кухонной техникой. «РЕН ТВ» опубликовало кадры, где мужчина приехал на место ДТП, полицейские не пустили безутешного отца к разбитой и обгоревшей машине.

По данным Life, причиной смерти водителя спорткара стала открытая черепно-мозговая травма, а не пожар в машине.

Н.О.