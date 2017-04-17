Доллар в Турции подорожал после референдума

2017-04-17 14:21 | www.oxu.az | 2

Курс доллара в Турции сегодня, 17 апреля, повысился до 3,66 лиры после резкого снижения до 3,62 TRY/USD.

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report отмечает, что рост курса доллара - технического характера и является кратковременным:

«На данный момент нет никаких политико-экономических оснований для подорожания доллара. В летние месяцы ожидается поток туристов, что приведет к снижению курса доллара».

Аналитики агентства прогнозируют падение курса ниже 3,60 TRY/USD к концу летнего сезона. В целом, серьезной девальвации в развивающихся странах в ближайший год не ожидается. Со второй половины 2018 года начнется очередной виток глобального экономического кризиса.

У.А.