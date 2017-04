ВС Азербайджана выполняют боевые задачи в соответствии с планом проведения учений (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-17 17:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений вооруженных сил Азербайджана, поднятые ранее по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с высоким требованием к их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия согласно условиям данного этапа учений.

Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 16-го апреля начались широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым, сообщили в воскресенье в пресс-службе минобороны.

На учения привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продолжатся до 21-го апреля.