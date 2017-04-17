Мстислав Ростропович в воспоминаниях бакинцев (ФОТО)

2017-04-17 17:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей в связи со 125-летием Леопольда Ростроповича и 90-летием Мстислава Ростроповича состоялось мероприятие под названием "Мстислав Ростропович в воспоминаниях бакинцев", сообщили Trend Life в пресс-службе Дома-музея.

В мероприятии приняли участие видные деятели литературы, культуры и искусства.

На вечере известный виолончелист, народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев поделился воспоминаниями, связанными с маэстро. Расим Абдуллаев также выступил с концертной программой, посвященной Мстиславу Ростроповичу. Музыкант в сопровождении доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианиста Тофига Бедирханова исполнил произведения Иоганна Баха "Прелюдия" (ре-минор), Франческо Верачини "Ларго", Сергея Рахманинова "Вокализ", Александра Глазунова "Испанская серенада".

В ходе мероприятия прозвучали стихи писателя-публициста Сиявуша Мамедзаде "Соната для виолончели и весны" и журналиста, поэтессы Севиндж Гейдаровой "Мастер виолончели", "Маэстро и время", посвященные памяти Ростроповича.

Вниманию участников мероприятия были представлены фрагменты из документального фильма "У нас все есть" режиссера Азера Алиева, посвященного 70-летию и юбилейным встречам маэстро в Баку, показано слайд-шоу, подготовленное на основе уникальных фотографий, отражающих жизнь, творчество, визиты в Баку Мстислава Ростроповича, а также продемонстрирована выставка экспонатов.

(Автор: Джани Бабаева)