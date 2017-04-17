Потерпевший: «Човдаров потребовал, чтобы я отдал им 300 тысяч долларов и мой Range Rover» - ОБНОВЛЕНО

2017-04-17 18:58 | www.apa.az | 3

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал пострадавший Гадим Абилов. Он отметил, что передал через сотрудников МНБ Салиму Мамедову 300 тысяч долларов. Стало известно, что его показания противоречат показаниям, которые он дал на следствии. Затем он подтвердил свои показания, данные на следствии. Он отметил, что встретился с Салимом Мамедовым 7 сентября 2014 года около 18-19 часов. Адвокат С.Мамедова Джавид Рзазаде предоставил суду справку СГБ, в которой отмечалось, что в указанное время С.Мамедов находился на работе.

Процесс продолжится 19 апреля.

В данных следствию показаниях Г.Абилов отметил, что в МНБ Човдаров избил его и оскорбил: «Мы поднялись на третий этаж, прошли до конца коридора и вошли в комнату. В этой комнате за столом сидел А.Човдаров, которого я раньше видел всего один раз. Как только я вошел А.Човдаров, ничего ни сказав, встал и начал кулаками и ногами бить меня. Когда я начал сопротивляться, он привязал мои руки резиновым шнуром к креслу. Затем начал наносить мне удары дубинкой по голове и шее. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то увидел, что Човдаров сидит на своем месте. Он потребовал от меня, чтобы в течение недели я отдал им 300 тысяч долларов и свой автомобиль марки «Range Rover». Затем, указав на лежащий на столе пистолет «Макарова», он сказал, что в противном случае этот пистолет обнаружат у меня, после чего я буду брошен в подвал МНБ».

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14:01

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова по эпизоду потерпевшего Эльчина Гаджиева в качестве потерпевшего показания дал Тофик Раджабов. Он отметил, что сотрудники МНБ задержали их на улице Низами: «Мы с Эльчином шли показать бриллиант некоему Гасану. Нас задержали и отвезли в министерство. Затем Эльчин сказал, что дал денег сотрудникам МНБ. Но я не видел, когда он давал им деньги. По его словам, у него взяли 80 тысяч. Я не поверил, и наши отношения испортились».

Адвокаты А.Човдарова сказали, что между данными им на следствии показаниями и сказанным сегодня есть несоответствия. Т.Раджабов ответил, что во время следствия подписал свои показания не прочитав. Т.Раджабов подчеркнул, что на него не оказывали давления, бриллиант в Азербайджан привез некий Арда, а сам он являлся лишь посредником.

В зале суда Т.Раджабов подписал заявление о том, что у него нет никаких претензий.

Процесс продолжится во второй половине дня.

Отметим, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .





Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.