У «Azеrcell» возникли проблемы – ФОТО

2017-04-17 14:30 | www.oxu.az | 2

Сегодня, начиная с 13:00, абоненты «Azеrcell» испытывают проблемы с подключением к мобильной сети.

Как передает Oxu.Az, недовольные клиенты пишут об этом в социальных сетях.

Компания сделала по этому поводу заявление в Facebook:

«В связи с проводимыми ООО «Azercell Telekom» работами по еще большему повышению качества услуг могут возникнуть некоторые сложности при использовании некоторых услуг и операций.

По завершении работ будет полностью обеспечена нормальная деятельность в этом направлении».

Отметим, что Oxu.Az направил в компанию соответствующий запрос.

В компании «Delta Telecom» заявили Oxu.Az, что проблемы с интернетом у «Azercell» не имеют к ним отношения:

«Это их внутреннее дело», - говорится в заявлении компании.

ООО «Azercell» ответило на запрос Oxu.Az по данному вопросу.

«17.04.2017, около 12:00-14:15 на некоторых номерах, подключенных к телекоммуникационной сети ООО «Azercell Telekom» могли возникнуть временные сложности в использовании интернет-услуг.

Для устранения возникшей ситуации были приняты срочные меры, и за короткое время было обеспечено полностью нормальное оказание услуг в этом направлении».

У.А.