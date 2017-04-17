У «Azеrcell» возникли проблемы – ФОТО
2017-04-17 14:30 | www.oxu.az | 2
Сегодня, начиная с 13:00, абоненты «Azеrcell» испытывают проблемы с подключением к мобильной сети.
Как передает Oxu.Az, недовольные клиенты пишут об этом в социальных сетях.
Компания сделала по этому поводу заявление в Facebook:
«В связи с проводимыми ООО «Azercell Telekom» работами по еще большему повышению качества услуг могут возникнуть некоторые сложности при использовании некоторых услуг и операций.
По завершении работ будет полностью обеспечена нормальная деятельность в этом направлении».
Отметим, что Oxu.Az направил в компанию соответствующий запрос.
В компании «Delta Telecom» заявили Oxu.Az, что проблемы с интернетом у «Azercell» не имеют к ним отношения:
«Это их внутреннее дело», - говорится в заявлении компании.
ООО «Azercell» ответило на запрос Oxu.Az по данному вопросу.
«17.04.2017, около 12:00-14:15 на некоторых номерах, подключенных к телекоммуникационной сети ООО «Azercell Telekom» могли возникнуть временные сложности в использовании интернет-услуг.
Для устранения возникшей ситуации были приняты срочные меры, и за короткое время было обеспечено полностью нормальное оказание услуг в этом направлении».
У.А.