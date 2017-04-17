Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо добиться выхода на новые рынки, укрепить свои позиции на традиционных рынках

2017-04-17 17:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нам необходимо добиться выхода на новые рынки, укрепить свои позиции на традиционных рынках, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, в заключительной речи на состоявшемся в понедельник в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Глава государства подчеркнул, что необходимо широко проанализировать, изучить зарубежные рынки.

«Потому что сегодня идет борьба за эти рынки. Нам не должно казаться, что мы будем наращивать здесь производство, производить продукцию экспортного направления и после этого все вопросы будут решены. Нет, мы должны бороться и боремся за рынки. Для этого в первую очередь необходимо провести точный анализ зарубежных рынков, нынешнюю ситуацию на них и перспективы. Нам хорошо известно, что сегодня многие страны хотят обеспечивать свои внутренние потребности за счет внутреннего производства, и этим занимаемся не только мы. Поэтому для нас важно знать, к примеру, каковы тенденции на традиционных рынках, какие государственные программы реализуются и производство какой продукции ожидается в результате этих программ, и в соответствии с этим планировать свою работу. Унас сейчас есть традиционные рынки, и на эти рынки экспортируется наша традиционная продукция. Но однажды на этих рынках, в этих странах может быть обеспечена внутренняя потребность и отпасть необходимость в нашей продукции, что мы будем тогда делать? Вот поэтому здесь должен быть проведен очень серьезный анализ того, что представляет из себясуществующая и потенциальная ситуация», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что параллельно с этим мы должны выйти на новые рынки.

«Мы не должны думать о том, что здесь у нас по соседству есть традиционные рынки и все, что мы производим, отправляем туда. Мы и в этой сфере должны проводить очень точную политику. Вопросы диверсификации экспорта измеряются не только ассортиментом. Нам необходимо добиться расширения географии и в целом выхода на новые рынки, еще больше укрепить позиции на традиционных рынках. Для этого, конечно же, есть различные пути. В первую очередь и самое главное, считаю, что главным вопросом здесь является наличие хороших политических связей», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана, можно сказать, со всеми, в том числе в первую очередь с соседними странами, очень хорошие деловые, дружественные отношения.

«Сегодня в мировом масштабе это не столь часто встречающаяся картина. Чаще всего между соседями возникаютспоры, проблемы. За исключением Армении, у нас никаких проблем нет ни с одним соседом. Наоборот, в результате проводимой нами в последние годы политики стремительно развиваются наши отношения с четырьмя соседними государствами, находясь сегодня на самом высоком уровне. Поэтому этими возможностями должны воспользоваться и предприниматели. Для них нет никакой политической преграды для того, чтобы добиться выхода на соседние рынки или какой-либо другой рынок. Но мы видим, что там, где есть политические проблемы, это сразу влияет на предпринимателей, под различными предлогами принимаются ограничивающие меры, появляются проблемы для экспорта. Наши предприниматели защищены от этого. Благодаря нашей политике этого нет», - сказал Президент Азербайджана.