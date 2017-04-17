Армянские фанаты «Евровидения» проголосовали за Азербайджан – ВИДЕО

2017-04-17 14:34 | www.oxu.az | 4

Клуб OGAE, который объединяет фанатов «Евровидения» из более 45 стран, публикует результаты голосования поклонников конкурса, выделяя фаворитов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Один из самых популярных сайтов о международном песенном конкурсе «Евровидение» Esctoday.com опубликовал результаты голосования армянского филиала клуба OGAE, участники которого проголосовали за Азербайджан, отдав Dihaj и ее конкурсной песне «Sceletons» 4 балла.

Голосование евровидийного армянского фан-клуба OGAE выглядит следующим образом.

Dihaj выступит в первом полуфинале «Евровидения 2017» под номером 8 – также в первом конкурсном полуфинале принимают участие Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Монтенегро, Финляндия, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия.

A.C.

