В Великобритании создали спецотряд для борьбы с дронами - «контрабандистами»

2017-04-17 14:40 | www.oxu.az | 1

В Великобритании создали полицейское подразделение для борьбы с тюремной контрабандой, организованной с помощью дронов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ВВС.

С помощью небольших беспилотников заключенным, как правило, доставляют мобильные телефоны и наркотики.

Подразделение, куда войдут полицейские и сотрудники тюрем, займется изучением найденных на территории исправительных учреждений беспилотников, чтобы установить личности контрабандистов.

Будет ли спецотряд пресекать непосредственно доставку дронами запрещенных вещей, не уточняется.

Н.О.