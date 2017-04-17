В Великобритании создали спецотряд для борьбы с дронами - «контрабандистами»
2017-04-17 14:40 | www.oxu.az | 1
В Великобритании создали полицейское подразделение для борьбы с тюремной контрабандой, организованной с помощью дронов.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ВВС.
С помощью небольших беспилотников заключенным, как правило, доставляют мобильные телефоны и наркотики.
Подразделение, куда войдут полицейские и сотрудники тюрем, займется изучением найденных на территории исправительных учреждений беспилотников, чтобы установить личности контрабандистов.
Будет ли спецотряд пресекать непосредственно доставку дронами запрещенных вещей, не уточняется.
Н.О.