С сегодняшнего вечера будет ограничено автодвижение на ряде улиц Баку

2017-04-17 17:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 на Парламентском проспекте, улицах Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехти Гусейнзаде, а также улице Аладдина Гулиева, дорожной развязке рядом с Центром Гейдара Алиева начнутся работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр», говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в понедельник.

Работы будут продолжены до утра. В рамках проводимых работ движение автотранспортных средств на этих территориях будет частично или полностью ограничено.

(Текст: Кямаля Сеидова)