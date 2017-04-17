Футболист "Барселоны" объединил Гянджу и Шеки (ФОТО)

2017-04-17 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджана продолжается футбольный турнир Neymar Jr’s Five, сообщили Trend Life организаторы.

В Гяндже в соревновании приняли участие 32 команды. Победителем стала команда Гянджинского государственного университета. Финалист - команда "Ливерпуль" была также допущена оргкомитетом в финал, учитывая бойцовские качества игроков и за волю к победе. В Шеки из 16 команд победителем стали молодые футболисты "Гянджлик". Ранее победителем в Лянкяране с участием 22 команд стала "Lenko".

Победители регионального отбора примут участие в финале, который состоится в Баку 6 мая, где и определится представитель Азербайджана на международном чемпионате Neymar Jr’s Five в Бразилии. Финал турнира пройдёт в июле на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr. в штате Сан-Паулу (Бразилия).

Neymar Jr’s Five организован знаменитым игроком сборной Бразилии и «Барселоны» Неймаром. В турнире принимают участие молодые футболисты – любители в возрасте от 16 до 25 лет из 43 стран мира. По правилам, когда команда пропускает гол, она теряет одного из пяти игроков. Это продолжается до тех пор, пока в команде не останется ни одного игрока, либо пока не закончатся 10 минут игры. Если игра заканчивается вничью, то победитель выявляется правилом "золотого гола".

(Автор: Вугар Иманов)