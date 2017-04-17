Дутерте считает Трампа «прагматичным мыслителем»

2017-04-17 14:46 | www.oxu.az | 2

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что считает своего американского коллегу Дональда Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Philippine Star.

«Трамп основателен, даже если таковым не кажется. Как и я, не столь яркий, но очень сознательный», - сказал Дутерте. По его словам, если бы тот не был умен, он не стал бы миллиардером.

Также Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, вспомнил о своем звонке главе США после победы того в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал лидеру Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

Тогда же Трамп пригласил Дутерте посетить Нью-Йорк и нанести официальный визит в Белый дом. Президент Филиппин, в свою очередь, пригласил американского коллегу на саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который пройдет в Маниле в 2017 году.

Н.O.