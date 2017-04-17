В некоторых регионах Азербайджана выросло число больных гемофилией

2017-04-17 14:52 | www.oxu.az | 2

В 2016 году в Азербайджане на первичный учет было поставлено 69 больных гемофилией. Это означает относительный рост числа больных этим заболеванием.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила директор Научно-практического центра гемофилии Эльмира Гадимова.

По ее словам, по статистике на 1 апреля в Центре поставлено на учет 1554 больных:

Среди них 113 человек в возрасте 1-5 лет, 222 человека в возрасте 5-15 лет. В Баку 738 больных гемофилией, в Сумгайыте 76. В целом число больных в Центральном Аране, Баку и Сумгайыте выросло».

Директор отметила, что сегодня в мире более 400 000 больных гемофилией:

«В Азербайджане 20 процентов больных гемофилией обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами. Каждый год более 50-60 больных гемофилией переносят различные малые и большие хирургические операции».

Отметим, что гемофилия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции (процессом свёртывания крови). При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные органы, даже при незначительной травме.

A.M.

