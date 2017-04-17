Президент Ильхам Алиев: Стабильность, спокойствие превращают Азербайджан в очень привлекательную страну для туристов

2017-04-17 18:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стабильность, спокойствие превращают Азербайджан в очень привлекательную страну для туристов, сказал Президент Ильхам Алиев, говоря о развитии туризма в Азербайджане на проведенном в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году число туристов выросло на 11 процентов, а за три месяца этого года - на 25 процентов.

«Теперь это видно воочию. Число туристов существенно растет и в Баку, и в различных регионах. И тому, конечно, есть причины. Это не сам по себе возникший вопрос. К этой ситуации привели работы, проведенные за последние годы. В первую очередь, господствующие в стране стабильность, спокойствие, общественно-политический порядок, конечно, превращают Азербайджан в очень привлекательную страну для туристов. В особенности в нынешних условиях, когда в различных точках мира существуют напряженность, опасность, противостояние, растет социальное недовольство, массовые выступления приобрелиширокий размах. Ничего этого в Азербайджане нет. В Азербайджане существует единство народа и власти. Наша политика поддерживается, приветствуется народом. В этом и заключается главный фактор царящей в Азербайджане стабильности», - сказал Президент Ильхам Алиев.