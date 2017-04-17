Задержан один из организаторов теракта в Петербурге

2017-04-17 20:03 | www.apa.az | 3

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

По данным ведомства, Азимова доставили в Следственный комитет. Ранее в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста.