Жители “Советской” обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с ситуацией вокруг мечети “Гаджи Джавад”

2017-04-17 20:35 | www.apa.az | 4

Жители территории Баку, именуемой "Советская" обратились с письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает АПА в письме отмечается, что данное главой государства поручение в связи с приостановлением работ по сносу мечети «Гаджи Джавад», расположенной на улице Абдуллы Шаига и созданием специальной комиссии для расследования сложившейся ситуации было воспринято верующими с благодарностью.

«Члены созданной по Вашему указанию комиссии во время встречи с нами сказали, мечеть будет или восстановлена, или будет построена новая на близкой к ней территории», говорится в письме.

В письме выражается глубокая благодарность главе государства за внимание, а также уверенность в том, что решение, которое будет принято в связи с мечетью Гаджи «будет мудрым, гуманным и на благо народа».