МИД Турции назвал "неприемлемыми" комментарии ОБСЕ о референдуме

2017-04-17 20:53 | www.apa.az | 4

МИД Турции назвал "неприемлемыми" комментарии миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) о референдуме, который состоялся в Анкаре в воскресенье.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.

"Говорить, что референдум был ниже международных стандартов, это неприемлемо", - цитирует агентство заявление турецкого внешнеполитического ведомства. По данным агентства, в министерстве также отметили, что наблюдателям не хватало объективности и беспристрастности.

Ранее в БДИПЧ ОБСЕ сообщили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.