Эрдоган не исключил проведения референдума по выходу из переговоров с ЕС

2017-04-17 21:33 | www.apa.az | 4

Турция может провести референдум по вопросу прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"54 года нас заставляют ждать у дверей ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведем всенародное голосование и по этому вопросу. Одна из стран-основателей ЕС - Великобритания - выходит из союза. Вышла Норвегия. У нас решает народ, мы спросим у него и сделаем так, как он скажет", - заявил Эрдоган, имея в виду возможное голосование по выходу из переговорного процесса с ЕС.

Он указал, что ЕС "либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий". "Нельзя поддерживать террористические организации, и Турция не позволит появиться никаким террористическим образованиям у своих границ", - заявил президент.

Коснувшись темы военной операции Турции в Сирии "Щит Евфрата", Эрдоган заявил, что "она не последняя". "Мы готовы провести любые операции и сделать все, чтобы избавиться от террористов, кормящихся возле наших границ. Мы усилим работу на этом направлении в ближайший период", - сказал он.