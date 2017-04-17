Представитель КНДР в ООН: “Ядерная война может начаться в любой момент”

2017-04-17 22:18 | www.apa.az | 4

Из-за США ядерная война может начаться в любой момент.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён считает,

По его словам, США создали опасную ситуацию в регионе, которая может привести к ядерной войне. Он добавил, что это представляет серьезную угрозу миру и стабильности.

«КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы», - заявил северокорейский дипломат.

Он также подчеркнул, что КНДР готовы провести ядерные испытания в тот момент, когда руководство посчитает нужным.