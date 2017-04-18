В США потерпел крушение военный вертолет - ОБНОВЛЕНО

2017-04-18 00:54 | www.apa.az | 4

В американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, разбился военный вертолет с тремя членами экипажа на борту,

Как передает АПА со ссылкой на Fox News, вертолет упал на поле для гольфа.

Один из членов экипажа с травмами был доставлен в местную больницу, два других - не пострадали.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

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22:48

Военный вертолет потерпел крушение в понедельник в американском штате Мэриленд.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, инцидент произошел в городе Леонардтаун.

Информация о причинах крушения и пострадавших пока не поступала.