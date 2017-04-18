В Украине в результате ДТП погибли пять человек

2017-04-18 01:29 | www.apa.az | 3

Пять человек погибло в результате ДТП в с.Каменка Олевского района Житомирской области.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, авария произошла на 240 км автодороги “Киев-Ковель”.

“В результате столкновения двух легковых автомобилей Suzuki и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушек погибли, еще двое пассажиров получили травмы.

С помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и достали двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которые были госпитализированы в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы. Далее спасатели также, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109.

Обстоятельства ДТП выясняются.