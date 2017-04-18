"Нормандская четверка" подтвердила курс на выполнение минских соглашений

2017-04-18 02:11 | www.apa.az | 4

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Меркель, президентом Франции Олландом и президентом Украины Порошенко, по урегулированию ситуации на востоке Украине.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы 29 марта с. г., и подчеркнули важность его строгого соблюдения", - говорится в сообщении.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.