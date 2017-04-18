Шахин Мустафаев: К 2025 году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличится более чем втрое

2017-04-18 00:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Объём ненефтяного экспорта на душу населения Азербайджана до 2025 года планируется довести, как минимум, до 450 долларов, что означает рост более чем в три раза. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на состоявшемся в понедельник в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

"Безусловно, для успешного выполнения этой задачи экономика страны должна иметь сильный и конкурентоспособный ненефтяной сектор", - сказал Мустафаев.

Как отметил министр, с целью расширения потенциала ненефтяной промышленности и сельского хозяйства, в том числе фундуководства, виноградарства и виноделия, табаководства, хлопководства, шелководства, туристического и транзитного потенциала, а также для развития других секторов, совершенствуется законодательство, улучшается бизнес- и инвестиционная среда, осуществляются различные механизмы государственной поддержки.

Мустафаев сказал, что региональный центр развития, в котором проводится мероприятие, созданный в нем бизнес-инкубатор, выставочные залы и залы для тренингов являются наглядным примером поддержки и внимания, оказываемых Президентом Азербайджана предпринимателям.

"Создание 51 логистического центра, 23 зернохранилищ,16 предприятий по переработке фруктов и овощей, 20 крупных фермерских хозяйств, 23 современных скотоводческих хозяйств, 56 теплиц, 16 виноградарных, 23 рыбных и 39 птицеводческих хозяйств, 10 предприятий по переработке молока, многократное расширение территории теплиц в последние годы только за счет льготных кредитов, выданных Национальным фондом поддержки предпринимательства, вносят большой вклад в увеличение экспорта в аграрном секторе", - сказал министр.

По его словам, начало деятельности современных предприятий в промышленных парках и зонах, инвестиции на сумму 1,2 миллиарда манатов, которые будут вложены в рамках выданных до сегодняшнего дня 130 документов о поощрении инвестиций, создаваемые в 24 районах 32 агропарка на территории, площадью 142,5 тысяч гектаров, в том числе 12 животноводческих комплексов, 20 крупных растениеводческих хозяйств и другие работы в ближайшие годы увеличат производственный и экспортный потенциал ненефтяного сектора.

"В то же время, с целью поддержки производства и расширения экспортного потенциала были введены специфические пошлины на два года на импорт 84 продуктов, обладающих высоким уровнем самообеспечения и местного потенциала производства. Данное решение является большой поддержкой местному производству по продукциям с высоким эуровнем самообеспечения. Так, в первом квартале текущего года общий объём импора сократился на 17 процентов, ненефтяной импорт - на 20 процентов. По некоторым видам товаров, на ввоз которых применяются специфические пошлины, снижение было существенным. В частности, импорт цемента и клинкера сократился на 92 процента, кафеля и керамической плитки (метлах) - на 55 процентов, алчипана - на 49 процентов, фундука - на 58 процентов, помидоров - на 49 процентов, груш - на 37 процентов, яблок - на 33 процента, а импорт яиц и лука, можно сказать, что практически приостановлен", - сказал Мустафаев.

По словам министра, по мере роста внутреннего самообеспечения и на основе анализа, будет расширен список товаров, по которым применяются специфические пошлины.

(Текст: Талех Агавердиев)