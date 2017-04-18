Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума

2017-04-18 00:14 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп позвонил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с результатами референдума, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.