Президент Ильхам Алиев: бренд Made in Azerbaijan уже завоевывает славу в мире (Обновлено) (ФОТО)

2017-04-18 00:43 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - В понедельник в Евлахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции.

Глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева: "Сегодня в Евлахском районе проводится первое республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции. Это совещание имеет большое значение. Уверен, что после него наш ненефтяной экспорт возрастет. Для того, чтобы говорить это, есть основания, так как в последние годы в Азербайджане были проведены серьезные реформы, приняты государственные программы социально-экономического развития регионов, предпринимателям оказана и оказывается большая государственная поддержка. Таким образом, нам удалось добиться увеличения ненефтяного экспорта. Первое совещание проводится в Евлахском районе.

В последние годы для ускорения социально-экономического развития Евлахского района предприняты многие важные шаги, реализованы как экономические, так и социальные проекты. В рамках моей нынешней поездки мы отметили открытие нескольких важных объектов. Сданы в эксплуатацию два дорожных проекта. Нашла решение реконструкция Варваринской гидроэлектростанции, которая, можно сказать, бездействовала на протяжении многих лет, и сейчас энергетическая мощность этой станции составляет 18 мегаватт. Кроме того, мы отметили открытие современного рыбоводческого предприятия в Евлахе. Это тоже крупное предприятие, вложены большие инвестиции, в то же время предприятие обладает огромным экспортным потенциалом.

На самом деле основные направления нашей деятельности заключаются в удовлетворении внутреннего спроса за счет внутреннего производства и повышении экспортного потенциала. Мы идем по этому пути. Я регулярно по нескольку раз в год встречаюсь с предпринимателями. За последние 13-14 лет были проведены встречи с сотнями предпринимателей. Я лично принимал участие в открытии многих предприятий в области предпринимательской деятельности. Предпринимателям хорошо известно, что государство оказывает их деятельности большую поддержку, в том числе политическую поддержку. Сегодня отношение в обществе к предприниматели меняется к лучшему, и, конечно, социальная ответственность предпринимателей является одним из вопросов, стоящих на повестке дня. Я неоднократно высказывал свои мысли об этом. Это нужно и предпринимателям, чтобы общество еще выше ценило их работу, в то же время, чтобы сами предприниматели прилагали усилия не только в интересах бизнеса, но и для решения задач, в том числе социальных задач, стоящих перед страной в целом. Уверен, что с ростом материальных возможностей они будут уделять данному вопросу больше внимания и выделять больше средств.

Что касается государственной политики, то еще раз хочу сказать: развитие предпринимательства является для нас одним из приоритетных вопросов. Как я уже отметил, развитию предпринимательства оказывается политическая поддержка, в то же время государственные структуры оказывают очень большую методическую поддержку, создаются такие прекрасные центры регионального развития. Это – второй такой центр. Я лично принимал участие в открытии первого центра в Хачмазском районе. Аранский центр регионального развития в Евлахском районе также построен и сдан в пользование предпринимателей государством. Это – очередное свидетельство поддержки развития предпринимательства.

В последние годы по линии Национального фонда помощи предпринимательству государство предоставило предпринимателям на очень льготных условиях кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов. Проекты, реализуемые за счет этих кредитов, а также вложенных предпринимателями средств, сегодня дают основание сказать, что мы повышаем наш ненефтяной экспорт. Потому что без этих кредитов многие проекты остались бы нереализованными, и сегодня не могло быть и речи не только о повышении экспортного потенциала, но и вообще об удовлетворении внутреннего спроса. Поэтому государственная политика, оказываемая предпринимателям политическая, моральная, финансовая поддержка, серьезные реформы, направленные на развитие предпринимательства, предоставленные им льготы являются сегодня одним из основных факторов, придающих импульс развитию ненефтяного сектора в Азербайджане.

Конечно, говоря о развитии предпринимательства, мы обязательно должны отметить программы регионального развития. Первая программа была принята в начале – феврале 2004 года. Принятие этой программы было частью моей предвыборной программы в 2003 году. В то время я заявил, что если народ окажет доверие, то развитие регионов станет для меня одной из основных задач. Так и случилось. В 2004 году была принята и реализована первая, в 2009 – вторая, а в 2014 году – третья программы регионального развития. Должен также отметить, что первая и вторая программы были перевыполнены. Все предусмотренные данными программами задачи были претворены в жизнь. В настоящее время мы занимаемся реализацией третьей Программы регионального развития. Уверен, что и эта программа будет успешно выполнена.

Чего мы добились в результате реализации данных программ? В первую очередь, в регионах была создана современная инфраструктура. Если бы мы не вложили средства в инфраструктурные проекты, то ни о каком развитии не могло быть и речи. Мы начали делать это тогда, когда в страну еще не поступали крупные нефтяные доходы. Доходы от нефти стали поступать после сдачи в эксплуатацию в 2006 году нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако в 2004 году мы приняли первую Программу регионального развития и приступили к ее реализации. То есть это показывает, что в основе наших успехов лежит не только финансовое положение. Одновременно продуманная политика, твердая воля и правильно намеченная последовательная деятельность способствовали реализации программ регионального развития. В целом, проводя последовательную политику и во всех других сферах, мы усиливаем нашу страну.

Можно сказать, что с 2004 года по настоящее время в Азербайджане реализованы все основные инфраструктурные проекты. Мы импортировали электроэнергию, а сейчас уже начали экспортировать ее, построены и сданы в эксплуатацию около 30 электростанций. Это – первое условие для развития. Без энергетических мощностей невозможно создать ни одно предприятие. С другой стороны, наши инфраструктурные проекты носят социальный характер, так как обеспечивать граждан устойчивой энергией - долг каждого государства. Мы добились и этого. Мы хорошо помним прежние годы - свет гас, даже в Баку возникали перебои. Сегодня мы, можно сказать, обеспечили бесперебойную электроэнергию. Работы еще продолжаются, обновляется энергическая инфраструктура, строятся подстанции, прокладываются новые линии, обновляются электрические опоры. Однако можно сказать, что большую часть работы нам удалось сделать.

Газификация в Азербайджане достигла 92 процентов. Помню, во время моих первых поездок в регионы в качестве Президента один из поднимаемых гражданами вопросов был связан с газификацией. В то время природного газа не было не только в селах, но даже в районных центрах. Город Баку обеспечивался природным газом не на 100 процентов. Мы, можно сказать, решили и этот вопрос. Доведение газификации до 92 процентов – большое достижение для любой страны. Но мы не довольствуемся этим. В предстоящие годы мы достигнем еще более высокого показателя.

После принятия первой программы были проложены дороги протяженностью более 11 тысяч километров. Дороги, связывающие нас со всеми соседними странами, либо сданы в эксплуатацию, либо близки к этому. Широкий размах получило строительство сельских дорог. Вчера мы сдали в эксплуатацию два дорожных проекта в Евлахском районе. Можно сказать, что основные сельские дороги в Евлахском районе уже находятся в нормальном состоянии. В этом году будут реализованы новые дорожные проекты, соединяющие сотни сел. Это и социальный, и экономический вопрос. Потому что это приносит людям удобство, в то же время дороги имеют большое значение для своевременной доставки урожая на рынки. К тому же, туда, где нет дорог, не поступают инвестиции, там нет развития. Таковы были основные направления программы.

Кроме того, создание социальной инфраструктуры – были построены или отремонтированы более 3 тысяч школ, свыше 600 больниц. Реализованы крупные мелиорационные проекты. Могу сказать, что два из них – проекты водохранилищ Тахтакерпю и Шамкирчай имеют историческое значение. В эти проекты вложены крупные государственные средства. Функционирование данных водохранилищ и впредь всегда будет большой поддержкой сельскому хозяйству. Реализованы другие мелиорационные проекты, и этот процесс продолжается. Считаю, что в нынешнем году в этом направлении будут предприняты самые серьезные шаги. Я уже говорил об этом, в текущем году фермерам будут переданы новые орошаемые земли площадью около 150 тысяч гектаров. То, что за год мы получили столько орошаемых земель, является историческим достижением.

Словом, реализация программ регионального развития дала прекрасные результаты. Созданы тысячи новых предприятий. Были открыты 1 миллион 700 тысяч новых рабочих мест, в том числе 1 миллион 300 тысяч постоянных.

Наши регионы благоустроились, города похорошели. Сегодня, приезжая в любой регион, видишь красоту, благоустройство. Все это сделали мы. Это стало возможным благодаря нашей политике. Это еще раз показывает, что мы избрали верный путь, и реализация данных инициатив создала уже совершенно новую ситуацию.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджану удалось диверсифицировать свой экономический потенциал. В настоящее время ненефтяной сектор обеспечивает примерно 65 процентов нашей экономики. В экспорте мы пока об этом говорить не можем. Значительная часть нашего экспорта все еще связана с нефтью и газом. Это, наверное, естественно для нынешнего этапа, потому что мы наращиваем наш нефтегазовый потенциал. Но одна из стоящих перед нами задач – добиться диверсификации и в экспорте. Мы должны добиться этого в экспорте, так же как добились в валовом внутреннем продукте.

Показатели нынешнего года тоже очень радуют. Я уже говорил об этом, еще раз хочу сказать: показатели трех месяцев текущего года нас очень воодушевляют. Это еще раз показывает, что принятые нами в 2016 году решения и начатые реформы в короткий срок дали прекрасные результаты. За три месяца нынешнего года ненефтяной сектор нашей экономики увеличился на 2,4 процента. Это – очень хороший показатель. Наша ненефтяная промышленность выросла на 2, а сельское хозяйство – на 3,5 процента. За три месяца было создано более восьмидесяти тысяч новых рабочих мест. Товарооборот увеличился на 15 процентов, а экспорт – почти на 50 процентов, импорт сократился на 17 процентов. Экспорт же сельскохозяйственной продукции вырос на 44 процента. Наше положительное сальдо превышает 1 миллиард долларов. За три месяца мы заработали средства на сумму 1 миллиард долларов. Растут наши валютные резервы. Позитивная динамика дает основание говорить, что за год мы добьемся еще более высоких результатов. Потому что взятые темпы и реформы, получившие широкий размах, в том числе практическая поддержка предпринимателями нашей политики – они показывают это своими делами, инвестициями – позволяют сказать о том, что 2017 год будет очень успешным. В то же время, перейдя к новой экономической модели, отныне мы будем развивать нашу экономику только за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора.

Принятые в минувшем году постановления, законы, подписанные мною указы и распоряжения создали хорошие возможности для дальнейшей диверсификации экономики. В частности, шаги, предпринятые в связи с ненефтяным экспортом, уже дают прекрасные результаты. Мы начали применять систему поощрения. Я и в прежние годы говорил об этом, потому что в нескольких странах система поощрения оправдала себя и привела к стремительному росту экспорта. Мы изучили самый передовой опыт в мире и начали применять в Азербайджане системы поощрения инвестиций и экспорта. Оба механизма задействованы и уже успешно реализуются. Возможно, поначалу предприниматели не верили, что государство предоставит им и такую льготу. В некоторых случаях удивлялись этому. Но сейчас они видят, что если предприниматель производит продукцию экспортной направленности и поставляет ее на мировые рынки, то государство возвращает ему определенный процент ее стоимости. То есть эта инициатива дает огромный стимул. В экономическом отношении предприниматель получает дополнительный заработок, кроме того, считаю, что это имеет и моральное значение, так как у предпринимателя растет доверие, он с еще большей верой выполняет свою работу, привлекает в страну инвестиции.

Механизм поощрения инвестиций задействован. За короткое время выдано уже 130 документов по поощрению инвестиций. В рамках данной программы инвесторы вкладывают и вложат в экономику страны инвестиции на сумму 1 миллиард 250 миллионов манатов. То есть, посмотрите сколько средств мы привлекли для инвестиций, задействовав механизм их поощрения. Предприниматели сами организуют это. Государство, конечно, оказывает поддержку.

Как я уже отметил, льготные кредиты, методические рекомендации и, конечно, инфраструктурные проекты приносят свои плоды. В нынешнем году мы впервые начнем орошение 150 тысяч гектаров. Все это повышает наш экономический потенциал и позволяет предпринимателям вкладывать средства, выращивать продукцию и поставлять ее на внешние рынки, обеспечивать внутренний рынок. То есть, эти две наши инициативы поощрения заслуживают очень высокой оценки. Наряду с этим, в прошлом году мы создали портал Azexport. Это тоже шаг, предпринятый государством с тем, чтобы облегчить работу предпринимателям Сегодня портал Azexport уже смог зарекомендовать себя в мировом масштабе. Интерес к данному порталу постепенно будет расти. В настоящее время наша основная задача заключается в том, чтобы мы могли обеспечить производство заказанных из-за рубежа товаров. Сегодня порой заказ поступает, но у нас пока не оказывается достаточного количества продукции для экспорта. Создание портала Azexport – очень позитивное событие, интерес к этому порталу в мире постепенно будет расти.

Предпринимаются практические шаги для популяризации в мире бренда Made in Azerbaijan. Сегодня этот бренд уже завоевывает славу в мире. Организованные государством выставки и участие в них предпринимателей, конечно, приводят к прекрасным результатам. Как мне сообщили, на нескольких выставках уже подписаны контракты. Если бы мы не участвовали в этих выставках, то не были бы подписаны и контракты. То есть мы поняли, что предпринимателям должна оказываться дополнительная поддержка.

Я уже отметил, что предоставляются кредиты, фермеры освобождены от всех налогов, кроме земельного. Закупается техника, на льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии. Все это оживило наш ненефтяной сектор. Однако предпринимателям надо оказать дополнительную поддержку, чтобы они уже поставляли свою продукцию на внешние рынки, так как это необходимо и им, и государству. Это приносит нашей стране валюту. Поэтому мы стали расширять наше участие в этих выставках. В зарубежные страны было командировано несколько экспортных миссий. Эти миссии также приносят огромную пользу. Мы решили создать в нескольких странах торговые дома Азербайджана и уже близки к этому. То есть, все эти предпринятые государством шаги, конечно, создают новые возможности для предпринимателей.

Таким образом, отныне на основе этих прекрасных результатов мы должны еще более усовершенствовать нашу работу, расширить деятельность. Конечно, для повышения ненефтяного экспорта мы должны, в первую очередь, обеспечить внутренний спрос местной продукцией, и приближаемся к этому. Ежегодно мы подводим итоги программы регионального развития. На повестке дня постоянно находится следующая тема: какой продукцией насколько мы себя обеспечиваем. И каждый год мы видим динамику. Но пока нам не удалось полностью добиться этого. Поэтому считаю, что в предстоящие 3-4 года мы должны постараться полностью обеспечить себя основными потребительскими товарами. Таким образом, появятся дополнительные возможности для экспорта.

Хочу отметить еще один вопрос: мы постоянно должны быть в развитии, так как страна динамично развивается и население растет. В развитых странах численность населения либо остается стабильной, либо сокращается. В нашей стране население увеличивается. В 2004 году, когда принималась первая региональная программа, население у нас было небольшим. Сегодня численность населения приближается к 10 миллионам. Это, конечно, является нашим большим преимуществом, одновременно свидетельствующим о стремительном экономическом развитии. Потому что люди стали жить еще лучше, повысилось благосостояние, и, естественно, растет население. Но в то же время эта позитивная тенденция ставит перед нами серьезные задачи. Мы должны постоянно наращивать производство, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос и представлять на экспорт конкурентоспособные товары. Поэтому вопросы обеспечения в предстоящие годы внутреннего спроса местной продукцией являются первостепенными задачами. Одновременно мы должны при поддержке государства получить выход на новые рынки. Мы делаем и будем делать это, необходимо увеличить объем продукции экспортной направленности. Продовольственная безопасность также является вопросом, непосредственно связанным с этими двумя факторами. Мы приближаемся к тому, чтобы полностью обеспечить нашу продовольственную безопасность.

Мы поговорим о работе, которую необходимо выполнить в предстоящие годы. Основная цель нынешнего совещания заключается в том, чтобы мы планомерно осуществляли дальнейшую деятельность. Данные сегодня поручения, поставленные задачи, конечно, должны быть и будут выполнены. В результате их выполнения мы добьёмся еще большего экспортного потенциала. Конечно, мы можем обеспечить это только с помощью предпринимателей, за счет их деятельности. Государство же, как всегда, будет рядом с предпринимателями".

Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, генеральный исполнительный директор ООО «Азерсун Холдинг» Саваш Узан, директор ООО «Az-Granata» Ровшан Фархадов, начальник ООО «Gök-NUR Bakı» Фарид Фархадзаде, учредитель ООО “D-Fruits Kəndli Təsərrüfatı» Исамеддин Демиров, участник бизнес-инкубатора Ариз Микаилов.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.