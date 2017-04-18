В Мосуле коалиция уничтожила завод ИГ по производству дронов

2017-04-18 01:42 | www.trend.az | 4

Авиаудары международной коалиции во главе с США уничтожили завод террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) по производству беспилотников в западном Мосуле в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на издание Iraqi News.

Отмечается, что целью авиаудара был завод в районе Ислах аз-Зерай. Также сообщается, что в результате удара погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что к настоящему моменту взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.