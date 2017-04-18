На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

2017-04-18 04:03 | www.apa.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-восточном побережье Камчатки.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС землетрясение произошло на суше в районе вулканов Ходутка и Ксудач. Глубина залегания очага подземных толков составила 120 км.

Отмечается, что ближайший населенный пункт — Петропавловск-Камчатский, располагается от эпицентра в 130 км.

В управлении МЧС по региону сообщили, что населением полуострова землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.