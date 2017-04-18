На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

2017-04-18 03:02 | www.trend.az | 2

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее на территории Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло на суше во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 121 км в 130 км южнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,0.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение на территории населенных пунктов региона не ощущалось.