В Совбезе ООН обсудят права человека во время международных конфликтов

2017-04-18 04:06 | www.trend.az | 2

Первое в истории заседание Совета безопасности ООН, посвященное правам человека во время международных конфликтов, пройдет во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, говорится в заявлении постоянного представителя США при организации Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Завтра Соединенные Штаты будут проводить первое в истории заседание по правам человека во время международных конфликтов в Совете безопасности ООН, чтобы подчеркнуть нашу приверженность борьбе с нарушениями прав человека везде, где они (нарушения) угрожают международному миру и безопасности", — говорится в заявлении постпреда.