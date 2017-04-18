MGK'dan OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararı

2017-04-18 00:23 | www.trend.az | 0

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA