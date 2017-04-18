В США на заводе Tesla произошла утечка химикатов

2017-04-18 05:17 | www.trend.az | 3

Один человек направлен в больницу после того, как на заводе по производству аккумуляторов Tesla в штате Невада произошла утечка химикатов, персонал эвакуирован, передает РИА Новости со ссылкой на издание Las Vegas Review.

Сообщается, что произошла утечка чистящего средства. По словам директора аварийных служб округа Стори Джо Кертиса, около шести рабочих почувствовали себя плохо, один был доставлен в больницу.

Часть завода была эвакуирована. Идет ликвидация утечки, сообщает издание.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.