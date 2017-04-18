Луческу может стать спортивным директором “Галатасарая”

2017-04-18 05:45 | www.apa.az | 4

Турецкий «Галатасарай» намерен предложить Мирче Луческу должность генерального директора.

Как передает АПА со ссылкой на «Fotospor», турецкий клуб хочет, чтобы среди прочего 72-летний румынский специалист отвечал за трансферы, поскольку руководство «Галатасарая» высоко оценивает селекционную работу Луческу в донецком «Шахтере».

Если Луческу покинет «Зенит», то «Галатасарай» готов назначить М.Луческу спортивным директором, а его 48-летнему сыну Рэзвану может предложить пост главного тренера. Напомним, что Рэзван Луческу в настоящее время возглавляет греческий клуб «Ксанти».