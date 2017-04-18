Канадская компания приступит к буровым работам на азербайджанских месторождениях в 2018 году – гендиректор (Эксклюзив)

2017-04-18 08:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Канадская компания Zenith Energy Ltd приступит к буровым работам на азербайджанских нефтяных месторождениях в 2018 году, сказал в интервью Trend генеральный директор компании Андреа Каттанео.

Zenith Energy Ltd является оператором азербайджанских нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

"Мы работаем в Азербайджане лишь немногим более шести месяцев. Мы выполняем все свои обязательства по развитию этой деятельности в стране. Компания приобретет у Китая одну из крупнейших буровых установок для работ на суше в Азербайджане. Мы получим эту установку до конца 2017 года и начнем буровые работы в 2018 году", - сказал Каттанео.

Zenith Energy ожидает, что благодаря бурению ряда новых скважин, сейсморазведке связанной с этими работами, а также привлечению инновационных технологий, месторождение Мурадханлы, являющееся крупнейшим месторождением на суше в Азербайджане, станет очень прибыльным.

"В рамках своей деятельности в Азербайджане, мы формируем команду, которая содействует привлечению инновационных технологий из Канады. Мы надеемся увидеть результаты нашей деятельности в ближайшие два-три года", - добавил Каттанео.

Каттанео отметил, что деятельность компании на нефтяных месторождениях Азербайджана продолжится с применением инноваций.

"Мы начали ремонт скважин на азербайджанских месторождениях 45 дней назад. Работа еще не завершена. Результаты будут объявлены в ближайшие дни", - добавил гендиректор.

Генеральный директор напомнил, что у компании есть две команды, выполняющие работы по капитальному ремонту на нефтяных месторождениях в Азербайджане.

"Мы постепенно ускорим работы по капремонту скважин и проведем ряд операций по капитальному ремонту, которые позволят значительно увеличить добычу нефти. Кроме того, наши переговоры о приобретении новой буровой установки из Китая находятся на важном этапе. Приобретение этой установки приведет к значительному продвижению в работе компании во многих отношениях и позволит добиться увеличения добычи нефти в еще больших объемах за более короткие сроки", - добавил Каттанео.

Говоря о будущей деятельности Zenith Energy в Азербайджане, генеральный директор отметил, что цель компании - расширить свое присутствия в стране.

"Если будет возможность, мы будем очень рады расширить свою деятельность в Азербайджане. Но для начала нам нужно продемонстрировать азербайджанской госнефтекомпании SOCAR успешность наших методов. Мы очень рады сотрудничеству с SOCAR, и ее поддержка очень важна для нас", - добавил гендиректор.

По словам Каттанео, у Zenith Energy очень оптимистичные ожидания относительно деятельности в Азербайджане с точки зрения получения прибыли.

Что касается возможности влияния колебаний цен на нефть на деятельность компании, генеральный директор сказал, что Zenith Energy относится к низкозатратным компаниям.

"Поэтому, даже когда цены на нефть ниже, наша прибыль гарантирована. Это позволяет нам оптимистично смотреть в будущее нашей деятельности, несмотря на колебания цен на нефть. Я лично думаю, что в ближайшие два-три года цены на нефть будут расти в результате нехватки инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в мире", - сказал гендиректор.

Говоря о персонале, Каттанео сказал, что в настоящее время в Zenith Aran Oil Company Ltd, которая является дочерней компанией Zenith Energy в Азербайджане, работает 210 человек, и лишь некоторые из них (ведущие специалисты) являются иностранцами.

"Мы стремимся привлечь молодых людей из Азербайджана в нашу компанию, помочь им в профессиональном росте и внести свой вклад в расширение компании. Нам очень приятно находиться в Азербайджане. Баку очень красивый и благоприятный для проживания город, здесь хороший климат, обеспечивается высокий уровень безопасности", - добавил Каттанео.

Контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" азербайджанская госкомпания SOCAR и Zenith Energy подписали в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением, доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту она разделена на реабилитационную и разведочную.

На месторождениях, наряду с нефтью, также в малых объемах добывается газ, который используется для хозяйственно-производственной деятельности.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn