Туркменистан и Казахстан проведут переговоры

2017-04-18 08:34 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Во вторник начнется государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

В Астане ожидаются переговоры с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым.

"Очередная встреча лидеров двух соседних государств придаст мощный импульс дальнейшему поступательному развитию и укреплению отношений конструктивного сотрудничества",- сказано в информации.

Госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ) в своем комментарии пишет, что две страны эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах.

"Ярким примером прагматичного подхода к выстраиванию партнёрства стала реализация крупных совместных проектов, в числе которых - строительство транснационального газопровода, по которому туркменский природный газ поставляется в Китай, и железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран",- сказано в сообщении ТДХ.

"Туркменистан и Казахстан сближает сложившаяся веками историческая и культурная общность. Обе страны отмечают особую значимость продолжения традиционных гуманитарных контактов, в том числе по линии образования, науки и прикладных исследований, культуры и творческих обменов",- пишет газета Нейтральный Туркменистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)