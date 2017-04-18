Первая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу – ВИДЕО

2017-04-18 08:36 | www.oxu.az | 4

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья напомнила мужу, что во время исполнения государственного гимна на ежегодном мероприятии в честь празднования Пасхи в Белом доме следует приложить руку к сердцу.

Как передает Oxu.Az, на видео, которое опубликовал телеканал CNN видно, как Меланья и сын Трампа Бэрон приложили руку к сердцу во время исполнения гимна.

После того как супруга слегка коснулась руки Трампа, он тоже поднес руку к сердцу.

A.M.