Первая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу – ВИДЕО
2017-04-18 08:36 | www.oxu.az | 4
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья напомнила мужу, что во время исполнения государственного гимна на ежегодном мероприятии в честь празднования Пасхи в Белом доме следует приложить руку к сердцу.
Как передает Oxu.Az, на видео, которое опубликовал телеканал CNN видно, как Меланья и сын Трампа Бэрон приложили руку к сердцу во время исполнения гимна.
После того как супруга слегка коснулась руки Трампа, он тоже поднес руку к сердцу.
A.M.