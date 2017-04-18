В Ташкенте ощутили афганское землетрясение

2017-04-18 08:43 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ночь на 18 апреля, в 4.04 утра по ташкентскому времени в столице Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в Афганистане, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра,

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 530 километров от Ташкента в горах Гиндукуш, магнитуда подземных толчков в эпицентре составила пять баллов по шкале Рихтера. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как интенсивное.

По данным сейсмостанции «Ташкент», сила подземных толчков в столице составила два балла.

(Автор: Демир Азизов)