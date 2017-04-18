В США рухнул военный вертолет

2017-04-18 08:43 | www.oxu.az | 3

Один из членов экипажа погиб, двое серьезно пострадали в результате крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk в понедельник в американском штате Мэриленд.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии (сухопутных сил) США.

«В понедельник один член экипажа погиб и двое других пострадали в результате крушения летательного аппарата во время учебного полета», - отмечается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что вертолет упал на поле для гольфа в городе Леонардтаун в 13:37 по местному времени. UH-60 Black Hawk вылетел на «рутинный учебный полет» с аэродрома Дэйвисон, расположенного на территории Форта-Белвуа (штат Вирджиния).

На борту было всего три члена экипажа.

A.M.