В глобальном реестре зарегистрированы 92 торговых марки Азербайджана

2017-04-18 08:55 | www.oxu.az | 3

Наибольшее количество азербайджанских торговых марок зарегистрировано WIPO в 2014 году, когда от страны было подано 27 заявок.

Используя поиск по базе данных Romarin в рамках Мадридской системы Всемирной организацией интеллектуальной собственности (The World Intellectual Property Organization — WIPO), можно найти информацию по 92 торговым маркам Азербайджана, зафиксированным в домене AZ.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили Sputnik Азербайджан в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам АР.

При этом Всемирной организацией в 2016 году была зарегистрирована лишь одна торговая марка из Азербайджана — Canbala. Как отмечено в сообщении WIPO, в прошлом году наибольшее число международных заявок на товарные знаки в рамках администрируемой Мадридской системы международной регистрации товарных знаков подали заявители в США (7 741 заявка), за которыми неотступно следовали заявители в Германии (7 551 заявка) и далее заявители во Франции (4 132 заявки), Китае (3 200 заявок) и Швейцарии (3 074 заявки). Китай, Турция (1 221 заявка, 12 е место) и Россия (1 176 заявок, 13-е место) являются единственными тремя странами со средним уровнем дохода, входящими в рейтинг 15 ведущих стран по происхождению заявок.

Среди 15 ведущих стран по происхождению заявок наиболее высокие темпы роста в 2016 году были зафиксированы в Китае (+68,6%), за которым следовали РФ (+32,7%), Италия (+14,4%) и Нидерланды (+14,1%). В Австрии (-3,8%), Франции (-0,4%), Республике Корея (-0,5%) и Швейцарии (-2,4%) количество поданных заявок сократилось. Рейтинг ведущих заявителей возглавила французская компания L'Oréal, подавшая 150 заявок, за которой следовали Glaxo Group в Соединенном Королевстве (141 заявка) и BMW (117 заявок) и Lidl (112 заявок) в Германии. Сделано в Азербайджане Наибольшее количество товарных знаков из Азербайджана было зафиксировано в 2014 году — 27 торговых марок. Большинство из них подано со стороны Государственной нефтяной компании (SOCAR) — три торговых марки (одна — в 2011 году и две — в 2015 году).

Отметим, что среди прошедших в 2014 году регистрацию торговых марок — бренд ASAN Хidmət (Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при Президенте АР) и в 2007 году — Heydar Aliyev Foundation (Фонд Гейдара Алиева). В основном зарегистрированные в глобальной системе торговые марки принадлежат известным азербайджанским компаниям и холдингам, представляющим различные сферы национальной экономики, в том числе Azersun, Azpetrol, NAR Mobile, Cahan, Badamlı и другие. Азербайджан второго октября 2006 года подписал протоколы Мадридского соглашения "О регистрации международных знаков". После их подписания физические и юридические лица получили возможность международной регистрации знаков.

WIPO — глобальный форум, занимающийся вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. WIPO является самофинансируемым учреждением системы Организации Объединенных Наций и насчитывает 189 государств-членов. Полномочия, процедуры и принципы функционирования руководящих органов изложены в Конвенции WIPO, на основании которой в 1967 году была учреждена организация. Генеральный директор: Фрэнсис Гарри. Штаб-квартира: Женева, Швейцария.

A.M.