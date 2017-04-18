Ашхабад и Тегеран обсудили каспийскую проблематику и партнерство в энергетике

2017-04-18 08:58 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Министерства иностранных дел Туркменистана и Ирана в ходе политических консультаций, состоявшихся в Ашхабаде, уделили внимание вопросам Каспийской проблематики и сотрудничеству в энергетике, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Отмечая схожесть позиций по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире в целом, стороны выразили приверженность дальнейшему развитию регионального и международного сотрудничества",- сказано в сообщении.

В данном контексте стороны уделили внимание и вопросам оказания содействия Афганистану. В ходе переговоров основное внимание сторон было уделено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и транспорта.

Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовано ряд крупных экономических проектов. Наиболее важным можно назвать газопровод введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенный в последние годы в дополнение к нему ответвление - по другому транзиту Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Иран также закупает в Туркменистане электроэнергию. Два государства построили пограничную плотину "Достлук" (Дружба) и завершили железнодорожный проект "Север-Юг" - на основании подписанного в 2007 году трехстороннего соглашения с участием Туркменистана, Ирана и Казахстана. Иран во внешней торговле Туркменистана занимает третье место, прежде всего благодаря закупкам природного газа. В свою очередь, Туркменистан импортирует из Ирана сырье, строительные материалы, продукты металлургии и неорганической химии, пластмассовые изделия, каучук, моющие средства, продовольствие и другие потребительские товары.

Две страны основное внимание уделяют вопросам активизации совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, области строительства дорог, а также в секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)