Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме

2017-04-18 09:02 | www.oxu.az | 3

За четыре дня празднования было зарегистрировано в общей сложности 1200 уголовных дел.

Не менее 285 человек погибли, более тысячи пострадали в Мьянме в результате различных происшествий, случившихся по всей стране за время главного национального торжества - водного фестиваля Тинджан, знаменующего наступление Нового года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его информации, за четыре дня празднования было зарегистрировано в общей сложности 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, воровством и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистские корни. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу. Аналогичный праздник существует также в соседних странах - Таиланде, Камбодже и Лаосе.

A.M.