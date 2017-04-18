В Азербайджане впервые искусственно вырастили пиявок

2017-04-18 09:19 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане впервые смогли вырастить пиявок в искусственных условиях.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил директор института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Эльман Юсифов.

По его словам, после этого уже не будет необходимости отлавливать пиявок в природных условиях:

«В наше время выращивать пиявок не так легко. Это уже подзабытый метод. Пиявки очень требовательны к окружающей среде. Им обязательно необходима темнота, тишина, оптимальная вода и температура. Мы смогли этого добиться».

По словам Э.Юсифова, в настоящее время все продаваемые в республике пиявки добыты из природы. Предприниматели продают больше всего пиявок в Россию, Турцию и страны Европы.

A.M.

