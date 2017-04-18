Роман Насиров избран новым президентом Федерации дзюдо Украины

2017-04-18 09:24 | www.oxu.az | 2

Новым президентом Федерации дзюдо Украины избран отстраненный в связи с открытием уголовного производства от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на УНН, его поддержали 22 делегата конференции.

Отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ) состоялась сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный».

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Он вышел на свободу после того, как внес крупный залог.

Н.О.