Официальный курс маната к мировым валютам на 18 апреля

2017-04-18 09:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 апреля установлен на уровне 1,7026 и 1,8124 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 18.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7026 1 евро 1 EUR 1.8124

Новость обновляется